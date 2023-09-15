شكرا لقرائتكم خبر عن بمعية 300 شريك.. "نسك" تختتم لقاءها التعريفي في الأردن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت المنصة الحكومية الموحدة "نسك" زيارتها إلى المملكة الأردنية الهاشمية، برئاسة وزير الحج والعمرة د. توفيق بن فوزان الربيعة، برفقة مسؤولي الهيئة السعودية للسياحة وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وب من القطاع الخاص.

وتأتي الزيارة في سياق لقاءات "نسك" الإقليمية والعالمية لمد جسور التواصل مع العالم الإسلامي، والتعريف بالخدمات المميزة والتسهيلات غير المسبوقة لخدمة ضيوف الرحمن، والتواصل مع المسؤولين لبحث سبل التعاون المشترك وتذليل العقبات والتغلب على التحديات، والالتقاء بكبرى شركات السفر والعمرة,

بهدف بحث الفرص وإبرام الاتفاقيات وتمكين القطاع الخاص.

إثراء تجربته الدينية والثقافية

كما انطلقت ضمن الزيارة، العديد من الاجتماعات الثنائية وجلسات الحوار التي جمعت مسؤولي القطاع الخاص من البلدين، للتعارف والنقاش، وبحث فرص التعاون، لتقديم العروض والباقات والخدمات، التي تلبي تطلعات المعتمر والزائر من مملكة الأردن الهاشمية.

وتسهم في إثراء تجربته الدينية، والثقافية، وترتقي بكل ما يتعلق برحلة ضيف الرحمن، من لحظة التفكير واتخاذ قرار الذهاب للعمرة أو الزيارة، وحتى العودة سالمًا غانمًا إلى الأردن.

سهولة تأشيرات المملكة

جاء اللقاء في وقت أصبح معه إصدار التأشيرة والقدوم إلى المملكة أكثر سهولة وسلاسة وأمانًا من أي وقت مضى، مع توافر عدد من التأشيرات التي تتيح جميعها أداء العمرة والزيارة والتجول في جميع أنحاء المملكة، وهي تأشيرة العمرة، وتأشيرة السياحة، وتأشيرة المرور، وتأشيرة الأهل والأصدقاء.

وذلك مع تمكين مواطني 57 دولة من إصدار التأشيرة الإلكترونية أو عند الوصول، بالإضافة إلى المقيمين بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وحاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشنغن، والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي.

وبإمكان الراغبين في القدوم للعمرة زيارة الموقع الرسمي لمنصة "نسك" لمعرفة التأشيرة المناسبة بعد إدخال المعلومات الأساسية، كما يمكن الاطلاع على زخم من المعلومات، والخدمات، والبرامج، والباقات.

إقبال لافت

كما شهدت أجنحة منصة "نسك" وعروضها التفاعلية التي أقيمت في أحد أسواق عمان الشهيرة، إقبالًا لافتًا من المواطنين والمقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية، للتعرف على الخدمات، والتسهيلات، والتجارب، والاستمتاع بعروض الواقع الافتراضي المتنوعة والذكية، التي قدمت قصصًا من السيرة النبوية العطرة، والتاريخ الإسلامي العظيم، وزخما وافرا من المعلومات، والباقات، والتجارب.

الجدير بالذكر، أن منصة "نسك" هي البوابة السعودية الموحدة التي أطلقتها الهيئة السعودية للسياحة بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، بهدف تطوير تجربة ضيوف الرحمن، وتيسير إجراءات قدومهم لأداء العمرة والزيارة من جميع أنحاء العالم، ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030.