شكرا لقرائتكم خبر عن مران بدني خفيف للاعبي الأهلي بفندق الإقامة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانا بدنيا خفيفا في فندق الإقامة بمدينة الطائف؛ استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

وقام اندرياس إندويا، مخطط الأحمال بوضع برنامج إعداد بدني مناسب للمباراة، بالتنسيق مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق، في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمباراة.

الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة

واختتم الفريق تدريباته أمس الخميس، بعدما أجرى الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية شهدت تركيزا كبيرا وحماسا شديدا بين اللاعبين.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد العاصمة الجزائري في التاسعة مساء اليوم وتقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف بالمملكة العربية السعودية.