شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة للاعبي الأهلي قبل ساعات من مباراة السوبر الإفريقي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره فريق اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي، في المباراة التي ستجمعهم اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي في كأس السوبر الإفريقي أمام نظيره فريق اتحاد العاصمة الجزائري على أرضية ستاد الملك سعود في المملكة العربية السعودية، في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

كولر يعقد محاضرة أخيرة للاعبي الأهلي

يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة أخيرة للاعبي الفريق قبل مغادرة فندق الإقامة؛ استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

ومن المقرر أن تنطلق المحاضرة في السادسة والربع، يقوم خلالها المدير الفني بشرح العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالتحضير للمباراة والمهام المطلوبة من اللاعبين خلال اللقاء.

وقرر الجهاز الفني إقامة تدريب خفيف للاعبين بفندق الإقامة في إطار التجهيز المناسب للمباراة.