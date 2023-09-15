شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الافريقي يفاجئ نجم الأهلي السابق قبل السوبر الإفريقي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» مصطفى عبده، نجم النادي الأهلي الأسبق، للمشاركة فى مراسم تقديم كأس السوبر الإفريقي، خلال المباراة التي تجمع الفريق مع اتحاد العاصمة الجزائري مساء اليوم الجمعة.

وجاء اختيار الـ«كاف» لمصطفى عبده للمشاركة في تقديم كأس البطولة؛ نظرا لتاريخه الكبير وكونه أحد أبرز اللاعبين في القارة.

وسيقوم مصطفى عبده بالدخول إلى أرض الملعب قبل 20 دقيقة من انطلاق المباراة حاملا كأس البطولة، ويشاركه الكابتن حاج عدلان نجم الكرة الجزائرية الأسبق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره فريق اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي، في المباراة التي ستجمعهم اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي في كأس السوبر الإفريقي أمام نظيره فريق اتحاد العاصمة الجزائري على أرضية ستاد الملك سعود في المملكة العربية السعودية، في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.