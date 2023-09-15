شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة السوبر الأفريقي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت بعض المصادر داخل النادي الأهلي أن الاتحاد الأفريقي قد رفض قيد النجم الفرنسي أنطوني موديست، صفقة الفريق الجديد، في قائمة الفريق المشاركة في السوبر الأفريقي.

حيث شددت بعض المصادر داخل الاتحاد الأفريقي أن الأهلي قد أرسل قائمته الخاصة بالمباراة بالفعل من قبلها، ومن ثم فإن الاستبدال يكون بين عناصر القائمة المبدئية فقط.

هذا ومن المقرر أن يغيب موديست عن مواجهة إتحاد العاصمة القادمة، علي الرغم أن كولر كان يفكر بشكل جادي في مشاركة اللاعب.

خاصة أن موديست وصل إلى مستوي بدني جيد للغاية في الفترة السابقة، نظرا لإنتظام اللاعب في التدريبات بأحدي فرق الدرجة الرابعة، علي الرغم من كونه لاعبا حرا.

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

هذا ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره اتحاد العاصمة مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.