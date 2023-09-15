"أراسكايتا" لاعب فلامنغو يتلقى عرضًا من أحد الأندية السعودية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 سبتمبر 2023, 1:04 مساءً

كشفت تقارير صحفية عن تلقي الأوروغوياني جيورجيان دي أراسكايتا، لاعب فلامنغو، عرضًا من السعودية للتعاقد معه، خلال الموسم المقبل. ووفقًا لما أفاد به موقع "somosfanaticos" فإن لاعب فلامنغو يمتلك عروضًا من أوروبا والسعودية لضمه، حيث سيتم اتخاذ قرار بشأنه بحلول ديسمبر القادم. وأشار الموقع إلى أن اللاعب الأوروغوياني الذي من الممكن أن يكون قد اقترب من مغادرة فلامنغو، يفضل الاستمرار مع النادي البرازيلي، ولكنه سينتظر حتى ديسمبر لتحديد مستقبله. وانضم جيورجيان دي أراسكايتا البالغ من العمر 29 عامًا، إلى فلامنغو فى 2019، قادماً من كروزيرو الذي لعب له لمدة 3 مواسم، كما يلعب للمنتخب الأوروغوياني منذ 2014.

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