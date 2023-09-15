شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج "الأميرة العنود" يخرّج 38 قائدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية ممثلة بمركز وارف لتنمية الشباب أمس الخميس، برنامج " الأميرة العنود لإعداد القادة " بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع، الذي يهدف إلى تأهيل جيل جديد قادر على تحمل المسؤولية بكفاءة وفعالية عالية.

وخرّج البرنامج 38 قائدًا وقائدة، حصلوا على 34 ساعة تدريبية في فترة امتدت إلى 9 أيام، عملوا خلالها على تقييم منظمات مختلفة أسهمت في تنمية مهاراتهم الإدارية من جوانب عديدة.

المهارات القيادية

عزز البرنامج مفاهيم الشباب حول المهارات القيادية، واطلاعهم على أحدث الأساليب في القيادة والتنمية وغرس مبادئ التفكير الاستراتيجي المبادر لفتح آفاق الإبداع.

وتضمن البرنامج العديد من الورش التدريبية، واستعراض التجارب الناجحة لبعض القيادات في مجلات متنوعة عبر اللقاءات الإثرائية في البرنامج.