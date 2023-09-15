شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على موعد تحرك حافلة الأهلي استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تغادر حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فندق الإقامة بمدينة الطائف في السابعة مساء اليوم، في طريقها لخوض مباراة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

كولر يعقد محاضره آخيرة قبل مواجهة اتحاد العاصمة

ويعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق محاضرة أخيرة للاعبي الفريق قبل مغادرة فندق الإقامة لمراجعة بعض الجوانب الخططية المتعلقة بالتحضير للمباراة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة اليوم وتقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

وفي سياق متصل،خاض فريق الأهلي، مرانا بدنيا خفيفا في فندق الإقامة بمدينة الطائف؛ استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.

وقام اندرياس إندويا، مخطط الأحمال بوضع برنامج إعداد بدني مناسب للمباراة، بالتنسيق مع السويسري مارسيل كولر، في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمباراة.

وكان الفريق قد اختتم تدريباته أمس الخميس، بعدما أجرى الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية شهدت تركيزا كبيرا وحماسا شديدا بين اللاعبين.