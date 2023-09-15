شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من كولر علي مواجهة إتحاد العاصمة بالسوبر الأفريقي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، علي التعليق عن مواجهة فريقه القادمة، لفريق إتحاد العاصمة الجزائري في نهائي السوبر الأفريقي.

حيث أكد كولر أن الفريق علي أتمة الإستعداد للمباراة، وأن الجميع يركز فقط من أجل الفوز، مشيرا إلى أنه قام بدراسة الفريق الخصم جيدا، وفي النهاية يسعي لحسم اللقب.

وتابع:" إتحاد العاصمة منافس قوي للغاية، المباراة لن تكون سهلة علي الإطلاق، ولكننا نثق في قدرتنا الكبيرة علي تحقيق الفوز، وتكليل المجهود الكبير الذي بذله الجميع في معسكر النمسا الأخير ".

واستدرك:" حصدت العديد من الألقاب مع الأهلي في موسم واحد، وهذا لا يضمن لي البقاء مع الفريق علي الرغم من التجديد، أريد مواصلة النتائج الجيدة هذا الموسم أيضا وتحقيق كافة البطولات ".

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

هذا ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره اتحاد العاصمة مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.