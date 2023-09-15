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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد الجزائر يلا شوت بث مباشر اليوم في السوبر الأفريقي

مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد الجزائر يلا شوت بث مباشر اليوم في السوبر الأفريقي، في نسخة جديدة من كأس السوبر الأفريقي، يواجه النادي الأهلي نادي اتحاد الجزائر، في مباراة تقام على الأراضي السعودية للمرة الأولى في التاريخ، وتحديدًا في ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

فاز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا الحادية عشرة في تاريخه، ويشارك في مباراة السوبر كأكثر الفرق مشاركةً في المسابقة، كذلك البطل التاريخي لها برصيد 8 ألقاب.

أما نادي اتحاد الجزائر، فيسجل مشاركته الأولى في البطولة بعد الفوز بكأس الكونفدرالية الموسم الماضي، وهو ثالث فريق جزائري يشارك بالسوبر بعد وفاق سطيف وشبيبة القبائل.

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في كأس السوبر الأفريقي 2023

موعد مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر هو اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023.

ومن المقرر أن يطلق الحكم صافرة الديربي العربي الشمال أفريقي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت الجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة

القنوات الناقلة لكأس السوبر الأفريقي هي بي إن سبورت، وهي الناقل الحصري لجميع بطولات الأندية في القارة السمراء.

وستذاع مباراة الأهلي واتحاد العاصمة على القناة السادسة في الشبكة القطرية "beIN SPORTS HD 6".

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد الجزائر

بمكنك مشاهدة قناة beIN SPORTS HD 6 الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة في كأس السوبر الأفريقي 2023 على القمرين الصناعيين سهيل سات ونايل سات، من خلال الترددات التالية.

تردد قناة beIN SPORTS HD 6 على نايل سات

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS HD 6 على سهيل سات

التردد: 11585.

الاستقطاب: عمودي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 2/3.

تشكيل الأهلي ضد اتحاد العاصمة الجزائري

نستعرض معكم في السطور التالية تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري اليوم في كأس السوبر الأفريقي 2023.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - بيرسي تاو - حسين الشحات.

الهجوم: محمود كهربا.

تشكيل اتحاد العاصمة ضد الأهلي

إليكم تشكيل اتحاد العاصمة الجزائري المتوقع لمواجهة الأهلي اليوم في كأس السوبر الأفريقي 2023.

حارس المرمى: أسامة بنبوظ.

خط الدفاع: زين الدين بلعيد - حاتم لوصيف - سعدي الرضواني - نبيل لعمارة.

خط الوسط: أكرم جحنيط - نور الإسلام فتوحي - محمد آيت الحاج.

الهجوم: توميسانج أوريبونيي - خالد بوسيليو - سيكو كوناتيه.

ويتطلع الأهلي لحصد هذه البطولة لتكون "خير بداية" للموسم الجديد الذي ينافس فيه المارد الأحمر على جميع البطولات المحلية والقارية مثلما فعل في الموسم الماضي الذي توّج فيه بخمسة بطولات، هي السوبر المصري "مرتين" وكأس مصر ودوري ابطال إفريقيا والدوري الممتاز.

الأهلى استعد للموسم الجديد بمعسكر خارجي في النمسا خاض خلاله مباراة ودية أمام فريق ألوميني السلوفيني فاز فيها الأهلي بثلاثة أهداف لهدف، ثم خاض مباراة ودية أخرى بالقاهرة أمام طلائع الجيش فاز فيها الأحمر ايضًا بهدف نظيف من ضربة جزاء سددها مروان عطية.

ويعول المدير الفني للأهلي على خبرات لاعبيه وإمكانياتهم الفنية العالية من أجل حسم اللقب السادس له مع المارد الأحمر منذ توليه المسئولية قبل نحو عام وتحديدًا في سبتمبر الماضي، وتحدث معهم كثيرًا في مسألة الأهتمام بجميع التفاصيل الخاصة باللقاء وعدم التهاون أمام المنافس الجزائري.

في المقابل يدخل فريق اتحاد العاصمة مباراة الليلة، رافعًا شعار "قادرون على إسقاط عملاق إفريقيا" فالتصريحات القادمة من معسكر الفريق الجزائري تؤكد أن فريقهم قادر على حصد لقب السوبر رغم أن المنافس فريق قوي ومُتمرس في المنافسات القارية.