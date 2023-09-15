السعودية | "أرامكو" السعودية توافق على شراء 100% من إسماكس للتوزيع في تشيلي

شكرا لقرائتكم "أرامكو" السعودية توافق على شراء 100% من إسماكس للتوزيع في تشيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت شركة أرامكو السعودية في بيان، اليوم الجمعة، إنها توصلت لاتفاقية استحواذ كامل على شركة إسماكس للتوزيع في تشيلي من مجموعة ساوثرن كروس.

وتابعت شركة النفط العملاقة في البيان أن الصفقة "تخضع لبعض الشروط المتعارف عليها بما في ذلك الموافقات التنظيمية".

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وتمثّل الصفقة أول استثمار لـ"أرامكو السعودية" في أعمال التجزئة والتسويق في أميركا الجنوبية.