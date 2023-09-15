شكرا لقرائتكم خبر عن قمة "الـ77 + الصين".. وزير الخارجية يصل إلى كوبا لترؤس وفد المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، اليوم الجمعة، إلى عاصمة جمهورية كوبا هافانا، لترؤس وفد المملكة المشارك في قمة مجموعة "الـ77 + الصين"، التي ستعقد اليوم وتستمر ليوم غد.

كان في استقبال سموه لدى وصوله مطار خوسية مارتي، وزيرة العمل والضمان الاجتماعي في جمهورية كوبا مارتا إيلينا فيتو، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عبد العزيز الواصل، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوبا، فيصل الحربي.