تؤثر سلباً على حياة الآلاف.. "فيضانات مفاجئة" باليمن في تحذير أممي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 سبتمبر 2023, 4:17 مساءً

توقعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، اليوم الجمعة، أن تشهد بعض المناطق الداخلية في اليمن فيضانات مفاجئة خلال الأيام المقبلة قد تؤثر سلباً على حياة الآلاف. وأشارت "الفاو" إلى أن البلاد ستشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تسبب فيضانات مفاجأة في حوض وادي زبيد، الممتد بمحافظتي إب والحديدة. وأوضحت أنه من المتوقع أيضاً أن تتعرض الأجزاء الجنوبية من حوض وادي مور على الحدود بين محافظتي حجة والمحويت لتلك الفيضانات، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية". وشهد اليمن خلال السنة الأخيرة تساقطاً مطرياً مرتفعاً مقارنة بالسنوات الماضية، تسبب في سيول جرفت مخيمات الإيواء في مأرب وعدة محافظات كما تسببت في تلف المحاصيل الزراعية.

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