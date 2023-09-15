انت الان تتابع جريمة والسجن 14 عاماً محتمل.. بريطانيا تدرج "فاغنر" على قائمة الإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 سبتمبر 2023, 4:47 مساءً

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية إدراج شركة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة على قائمة "المنظمات الإرهابية". وجاء في بيان صدر عن الوزارة اليوم الجمعة: "تم إعلان شركة "فاغنر" الروسية لتجنيد المرتزقة اليوم منظمة إرهابية بعد مرسوم إلى البرلمان في 6 سبتمبر الجاري"، وفق ما نقلت "روسيا اليوم". وأضاف البيان: "يبدأ سريان مفعول المرسوم على الفور وسيصبح الانتماء إلى شركة "فاغنر" أو دعمها النشط جريمة جنائية في بريطانيا، مع احتمال التعرض لعقوبة السجن لمدة تصل إلى 14 عامًا قد ترفق بغرامة مالية".

كانت هذه تفاصيل خبر جريمة والسجن 14 عاماً محتمل.. بريطانيا تدرج "فاغنر" على قائمة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.