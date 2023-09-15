شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصناعة تطرح 7 رخص لمحاجر مواد البناء في القصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن طرحها 7 مواقع لاستغلال خام البحص، للمنافسة على الحصول على رخص لمحاجر مواد البناء في مجمع خام البحص الواقع شمال غرب محافظة الأسياح في منطقة القصيم.

وأوضحت الوزارة أن الطرح اعتباراً من 19سبتمبر 2023، وتُقدر مساحته الإجمالية بـ 32 كم²، في إطار دعم المستثمرين وتعزيز الشفافية في الاستثمار بقطاع التعدين، إضافةً إلى تشجيع الصناعات الوطنية والإسهام في تنمية المحتوى المحلي.

استقبال الطلبات

بينت الوزارة أن استقبال الطلبات سيكون عبر رابط المنافسة على منصة "تعدين" حتى الـ 30 من سبتمبر، حيث ستمر المنافسة بأربع مراحل تبدأ باستقبال الطلبات والإعلان عن تأهيل المتنافسين، والبدء في عملية المزايدة على المواقع، وأخيراً إعلان نتائج المزايدات والشركات الفائزة.

وأوضحت أن جيولوجية منطقة مجمع الأسياح تُظهر منكشفات الجزء العلوي من متكون الجلة، وهي عبارة عن صخور كربونات الكالسيوم (حجر الجير، الدولوميت، حجر الجير الدولوميتي)، والتي يمكن استخدامها في الأعمال الإنشائية وعمليات رصف الطرق في طبقات الأساس السطحية وتحت السطحية.