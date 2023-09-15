شكرا لقرائتكم خبر عن مُفاجأت بالجملة في تشكيل الهلال لمواجهة الرياض في دوري روشن السعودي.. موقف نيمار والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام خورخي خيسوس المدير الفني لفريق الهلال، بالإعلان عن تشكيل الفريق لمواجهة نظيره الرياض، في منافسات دوري روشن السعودي.

ويستعد بعد قليل، الهلال لمواجهة نظيره الرياض، ضمن مواجهات الجولة السادسة من بطولة دوري روشن السعودي:

ويتواجد الهلال في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد الرياض في المركز السادس عشر، برصيدأربعة نقاط.

تشكيل الهلال لمواجهة الرياض

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني.

خط الوسط: نيفيز، سالم الدوسري، ديلجادو، سافيتش.

خط الهجوم: مالكوم، ميتروفيتش.