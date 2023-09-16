السعودية | هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تعقد برنامجاً تدريبياً حول نظام أسماء النطاقات وتقنية الامتداد الآمن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عقدت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية برنامجا تدريبيا حول نظام أسماء النطاقات (DNS) وتقنية الامتداد الآمن (DNSSEC)، بالتعاون مع هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة الدولية (ICANN)، وهيئة الحكومة الرقمية (DGA)، وذلك بهدف المساهمة في بناء القدرات والمهارات المتخصصة في مجال أسماء النطاقات، وتعزيز جوانب الأمان والموثوقية، ورفع نسبة تبنيها في المملكة وفق أعلى المواصفات والمعايير الدولية.

وبينت الهيئة أن البرنامج الذي امتد على مدى خمسة أيام تطرق إلى أساسيات نظام أسماء الطاقات (DNS) والتقنيات المرتبطة به، وأبرز مميزات تقنية الامتداد الآمن للنظام (DNSSEC)، ومدى إسهامه في حمايتها، إلى جانب التطبيق العملي لتفعيل النظام وإدارة عملياته.

ويأتي البرنامج ضمن سلسلة برامج متخصصة عقدتها الهيئة، واستفاد منها أكثر من 350 متدرب من جهات حكومية وأكاديمية وشركات متخصصة في تقديم خدمات الإنترنت، وذلك من منطلق دورها الفاعل في رفع الوعي في مجال أسماء الطاقات (DNS)، وسعيها لإبراز مكانة المملكة كواحدة من أولى دول الشرق الأوسط التي بادرت لتفعيل تقنية الامتداد الآمن وأتاحتها للمستخدمين (DNSSEC)، إضافة إلى إتاحة الاستفادة من التجارب التي مكنتها من تحقيق المركز الأول عالميا في نسبة الحركة لخدمة تقنية الامتداد الآمن (DNSSEC) في نظام أسماء النطاقات (DNS).