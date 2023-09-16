السعودية | سفير المملكة لدى مصر يفتتح معرض المصور الفوتوغرافي طارق خوجة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

افتتح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، أسامة بن أحمد نقلي، في القاهرة، المعرض الدولي للتصوير الفوتوغرافي للمصور والفنان السعودي طارق خوجة، الذي تنظمه الجمعية العالمية البلجيكية للإنسانية والإبداع والسلام الدولي، بحضور لفيف من الفنانين والإعلاميين والمهتمين بالثقافة.

وتجول السفير نقلي بالمعرض واستمع إلى شرح عن الأعمال المقدمة فيه التي تعكس لمحات من تراث المملكة وحاضرها إضافة إلى صور تجسد التواصل الحضاري بين الشعوب عن طريق استخدام عدد من أنواع الفن الفوتوغرافي.

وأبدى سفير خادم الحرمين الشريفين، إعجابه بما شاهده من أعمال تُظهر ما وصل إليه الفنانون السعوديون من إبداع وتقدم في مختلف المجالات الفنية والثقافية التي تحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة – أيدها الله -.

يذكر أن المعرض أقيم بمناسبة حصول الفنان طارق خوجة على أفضل شخصية عالمية قدمت أعمالا تخدم الإنسانية والسلام الدولي.