السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 3.000 كرتون تمر في مديرية خنفر بمحافظة أبين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول, 3.000 كرتون تمر في مديرية خنفر بمحافظة أبين، استفاد منها 18.000 فرد ، ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.