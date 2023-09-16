شرطة الرياض تطيح بمواطن ومقيم لإيقاف مركبتَيْهما في طريق عام وعرقلة حركة السير ومخالفة الآداب العامة

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محمد بن مسعود - الدمام - قبضت شرطة منطقة الرياض على مقيم من الجنسية اليمنية ومواطن؛ لإيقافهما مركبتَيْهما في طريق عام، وعرقلة حركة السير، ومخالفة الآداب العامة، مُعرِّضَيْن حياة الآخرين للخطر، وتوثيق ذلك.

وقد جرى إيقاف الجانيَيْن، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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