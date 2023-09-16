شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. القبض على مروجي 35.5 كيلو جرامًا من مادة الحشيش وأقراص إمفيتامين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت شرطة منطقة الرياض على (3) مواطنين لترويجهم (35.5) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر و(2090) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.