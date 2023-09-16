الرياض.. القبض على 3 أشخاص لترويجهم 35.5 كيلوجرام من الحشيش المخدر و2090 قرصًا من مادة الإمفيتامين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 سبتمبر 2023, 11:06 مساءً

قبضت شرطة منطقة الرياض على (3) مواطنين؛ لترويجهم (35.5) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، و(2090) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي. وجرى إيقاف المقبوض عليهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص. وتهيب الجهات الأمنية إلى الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]. وستعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.

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