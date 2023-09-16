شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. القبض على شخصين لإيقاف مركبتيهما في طريق عام بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على مقيم من الجنسية اليمنية ومواطن.

وأشارت إلى أنهما قاما بإيقاف مركبتيهما في طريق عام، مما أدى إلى عرقلة حركة السير ومخالفة الآداب العامة، معرضين حياة الآخرين للخطر، وتوثيق ذلك.

مخالفة الآداب العامة في السعودية

وذكرت أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

كانت قبضت شرطة منطقة الرياض على 3 مواطنين لترويجهم 35.5 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر و2090 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وأشارت الشرطة إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.