شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. ضبط 3 مواطنين روجوا 35.5 كلجم حشيش و2090 قرصًا إمفيتامين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت شرطة منطقة الرياض على 3 مواطنين لترويجهم 35.5 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر و2090 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وأشارت الشرطة إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ عن مروجي المخدرات في السعودية

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

ويأتي ذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

وبينت أن رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات يكون (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، موضحة أنه ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.