اخبار السعوديه

الرياض.. ضبط 3 مواطنين روجوا 35.5 كلجم حشيش و2090 قرصًا إمفيتامين

0 نشر
واس ـ الرياض 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. ضبط 3 مواطنين روجوا 35.5 كلجم حشيش و2090 قرصًا إمفيتامين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت شرطة منطقة الرياض على 3 مواطنين لترويجهم 35.5 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر و2090 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وأشارت الشرطة إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ عن مروجي المخدرات في

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

ويأتي ذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

وبينت أن رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات يكون (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، موضحة أنه ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا