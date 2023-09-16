شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يقدم خدمات طبية في تعز وحجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة تعز خدماته الطبية المتنوعة لـ 354 مستفيدًا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر أغسطس الماضي، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وجرى خلال المشروع تقديم 1.519 خدمة، وبلغت نسبة الذكور 74% والإناث 26%، بينما شكّلت نسبة النازحين 15% والمقيمين 85% من إجمالي المستفيدين.

فيما جرى تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ115 مريضًا شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 239 مريضًا.

عيادات مركز الجعدة

كما قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ 1.910 من المستفيدين خلال الفترة من 16 وحتى 22 أغسطس 2023، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع عيادة الطوارئ 961 مستفيداً، وعيادة الباطنية 255 مستفيداً، وعيادة الأطفال 371 طفلاً، وعيادة المصابين بالأوبئة 130 فردا، وعيادة النساء والولادة 175 مستفيداً، فيما راجع قسم التوليد 18 حالة. وفي الخدمات المرافقة أجري 558 فحصاً مخبرياً.

واستفاد من قسم الأشعة 152 شخصا، فيما صُرفت الأدوية لـ 1.595 مرضى، وراجع عيادة الإحالة الطبية 10 مرضى، وقسم الجراحة والتضميد 78 مستفيداً، وقسم الملاحظة 654 مريضاً، وقسم نقل الدم 28 مستفيداً، فيما جرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات.