شكرا لقرائتكم خبر عن استعرضت أبرز القدرات العسكرية.. المملكة تختتم مشاركتها في DSEI 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت المملكة العربية السعودية مشاركتها في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي DSEI 2023 بتنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية وبتواجد لافت لشركائها من القطاعين الحكومي والخاص.

وشهدت استعراض لأبرز القدرات والإمكانيات العسكرية والدفاعية في القطاع، كما تم عقد العديد من الاجتماعات بالمستثمرين الدوليين لتمكين مسيرة نمو القطاع وتحقيق مستهدفاته الاستراتيجية.

مشاركة السعودية في معرض DSEI 2023

وشاركت المملكة بجناح في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI 2023)، بقيادة الهيئة العامة للصناعات العسكرية، بمشاركة وزارة الاستثمار والشركة السعودية للصناعات العسكرية "سامي"، والشركة الكيميائية السعودية القابضة.

بالإضافة إلى مشاركة معرض الدفاع العالمي، خلال الفترة من 12 حتى 15 من شهر سبتمبر الجاري في مركز "إكسيل لندن" بالعاصمة البريطانية لندن.

قطاع الصناعات العسكرية في السعودية

ويأتي تمثيل المملكة في المعرض الدولي تأكيدًا لما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية في المملكة من دعم غير محدود ورعاية خاصة من القيادة الرشيدة، بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية.

وكذلك السعي إلى توطين القطاع الواعد بما يزيد عن %50 من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030، وليصبح القطاع بذلك رافدًا مهمًا للاقتصاد السعودي، من خلال نقل التقنية ودعم المستثمر المحلي وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن.