انت الان تتابع "رشوة واستغلال نفوذ وغسل أموال".. "نزاهة" تعلن إيقاف 134 متهماً من 6 وزارات بينها "الدفاع والداخلية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 سبتمبر 2023, 7:30 صباحاً

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر صفر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية. وقالت الهيئة اليوم: بلغ عدد الجولات الرقابية 3452 جولة، وتم التحقيق مع 340، وإيقاف 134 متهماً؛ منهم مَن أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة. وتابعت "نزاهة": المتهمون من جهات عدة تشمل وزارات: "الداخلية والدفاع والعدل والصحة والتعليم والشؤون البلدية والقروية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك". وكشفت هيئة الرقابة أن جرائم الفساد تضمنت "الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير".

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