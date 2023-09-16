انت الان تتابع لا تحمل دماراً فقط.. كيف تحافظ الأعاصير على توازن طاقة الأرض؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الضوء على الدور الذي تلعبه الأعاصير في المحافظة على توازن طاقة الأرض، موضحة أنه رغم الدمار الهائل الذي تتسبّب فيه للبشرية، سواء في الأرواح أو الأموال، إلا أنها تسهم في إيجاد التوازن على كوكبنا من خلال نقل الحرارة عبر العالم.

وحسب موقع "الحرة"، ذكرت الصحيفة في تقريرها، الجمعة، أنه عندما تشرق الشمس على الأرض، تتلقى خطوط العرض المنخفضة ضوء الشمس المباشر بشكل أكبر من خطوط العرض الأعلى بسبب ميل كوكب الأرض.

ووفقا للصحيفة، تسخن الأرض أيضاً بشكل أسرع من الماء، ما يؤدي إلى تسخينٍ غير متساوٍ بين المحيطات والقارات والهواء الموجود فوقها.

وأشارت إلى أن هذا الفرق في درجة الحرارة يؤدي إلى تحفيز الدورة التي تتحرّك حول درجة الحرارة والرطوبة.

ويتفاعل الغلاف الجوي مع هذه الحركات، ويؤدي، على سبيل المثال، إلى تكوين موجة استوائية قبالة سواحل إفريقيا، والتي يمكن أن تتحرّك بعد ذلك فوق المحيط ويحتمل أن تصبح إعصاراً، بحسب الصحيفة.

وبشكل عام ذكرت "واشنطن بوست" أن الأرض غير متوازنة بطبيعتها عندما يتعلق الأمر بتوزيع الطاقة الحرارية، وأن الأعاصير المدارية توفر للكوكب طريقة لنقل الطاقة من المناطق الاستوائية إلى خطوط العرض الأعلى في الغلاف الجوي وفي المحيط.