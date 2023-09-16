انت الان تتابع الفأر متورّط في أزمة الفنتانيل.. المكسيك تسلّم الولايات المتحدة ابن "إل تشابو" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

أعلنت السلطاتُ الأمريكية أن المكسيك سلّمتها "أوفيديو غوزمان"، أحد أبناء بارون المخدرات المكسيكي خواكين "إل تشابو" غوزمان، الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في الولايات المتّحدة؛ وذلك لمحاكمته بتهم تتعلق بتجارة المخدرات.

وقالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، في بيان: "اليوم، سلّمت وكالات إنفاذ القانون الأمريكية والمكسيكية إلى وزارة العدل الأمريكية "أوفيديو غوزمان لوبيز"، أحد أبناء "إل تشابو" والمتهم بتهريب مخدرات وتبييض أموال وجرائم عنف أخرى".

وأضافت الوزارة أن "تسليم لوبيز يُظهر أهمية التعاون بين الحكومتين الأمريكية والمكسيكية للحدّ من تهريب المخدرات"، معربة عن شكرها للمكسيك على تسليمها هذا المطلوب.

و"أوفيديو غوزمان لوبيز"، الملقب بـ"إل راتون"، أي "الفأر"؛ أوقفته السلطات المكسيكية مطلع العام.

و"إل راتون" ملاحق في الولايات المتحدة بتهمة التورّط في أزمة الفنتانيل، التي يعاني منها هذان البلدان. وقد وجه إليه القضاء الأمريكي في وقت سابق من هذا العام اتّهامات رسمية في هذه القضية.

وفي 2019، أُدين والده بإدارة كارتيل سينالوا، الذي يُعتقد أنّها أكبر عصابة للمخدرات في العالم، وهو يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في سجن شديد الحراسة بولاية كولورادو.

وتعليقًا على تسلّم بلاده المطلوب المكسيكي، قال وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند في بيان: إن عملية التسليم هذه تمثّل "أحدث خطوة في جهود وزارة العدل للتصدّي لكلّ جانب من جوانب عمليات الكارتل".

وأضاف وفق "سكاي نيوز عربية": "ستواصل وزارةُ العدل محاسبةَ المسؤولين عن تأجيج آفة المواد الأفيونية التي دمّرت الكثير من المجتمعات في جميع أنحاء البلاد".

وتعتبر السلطاتُ الأمريكية "إل راتون" عضوًا أساسيًّا في الكارتل مع شقيقه خواكين غوزمان لوبيز.