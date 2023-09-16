شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" : أمطار غزيرة على جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار غزيرة على منطقة جازان يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات الحرث، والريث، والداير، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.

طقس المملكة

لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية بين متوسطة وغزيرة،مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من المملكة، و تؤدي إلى جريان سيول.

وتشمل المناطق التي يتوقع تعرضها لهذا الطقس، بحسب مركز الأرصاد: عسير والباحة ومكة المكرمة.

ويتوقع استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للغبار والأتربة على المنطقة الشرقية، يمتد تأثيرها إلى أجزاء من نجران.