انت الان تتابع بدأت بمخالفة مرورية وانتهت بتهم كارثية.. شاهد ما فعله أمريكي برجل شرطة في الشارع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نشرت شرطةُ ولاية ماساتشوستس الأمريكية مقطعَ فيديو يظهر أحد جنودها وهو يتم جرّه، بعد أن أوقفت السلطات مشتبهًا به مطلوبًا بتهم الاعتداء على الشرطة، وحيازة مخدر الفنتانيل.

وحسب وسائل إعلام أمريكية: تم القبض على "ديريك لوبو" البالغ من العمر 31 عامًا، والذي تسبّب في حادث في بروكتون يوم الأربعاء الماضي.

وحسب تليفزيون "WGN-TV": بدأت الواقعة عندما أوقفت الشرطة "لوبو" في أحد الشوارع بسبب مخالفة مرورية، وأثناء التحقق من أوراقه اكتشفت الشرطة أنه يحمل كمية من مخدر الفنتانيل.

وفي اللحظة التي أدخل فيها شرطي رأسه ليتحقّق من المخدرات، تحرّك "لوبو" بالسيارة بسرعة كبيرة، ساحبًا معه شرطيًّا لمسافة أمتار، قبل أن يسقط الشرطي وسط الشارع، ويعود إلى سيارته لتبدأ مطاردة، انتهت باختفاء "لوبو"، حتى تم توقيفه مساء نفس اليوم في منزله.