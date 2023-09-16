انت الان تتابع ليلة تاريخية.. ماذا قالت الصحف العالمية عن ظهور نيمار الأول مع الهلال؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 سبتمبر 2023, 8:23 صباحاً

سلّط عديدٌ من الصحف العالمية الضوء على الظهور الأول للاعب البرازيلي نيمار، مع فريقه الجديد الهلال، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن. وحقّق الهلال بقيادة نيمار، مساء أمس، فوزاً مثيراً على نظيره الرياض بنتيجة (6 / 1)؛ ليحتل صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين. صحيفة "daily mail" قالت: "أخيرًا، ظهر نيمار لأول مرة مع الهلال بعدما طال انتظاره عقب انتقاله بالموسم الصيفي في صفقة بقيمة 78 مليون جنيه إسترليني من باريس سان جيرمان". وكتبت صحيفة "the national" البريطانية:" نيمار يشارك لأول مرة مع الهلال كبديل في الفوز الساحق على الرياض بنتيجة (6 / 1)، ليحتل الهلال الذي لم يهزم بعد صدارة الدوري السعودي". واضافت الصحيفة: "ليلة تاريخية أخرى للدوري السعودي للمحترفين، حيث يظهر أفضل هداف للبرازيل على الإطلاق لأول مرة". وعلقت صحيفة "footmercato": "في أول ظهور لنيمار، الهلال يضرب الرياض بمنافسات الدوري السعودي بسداسية، وكان هذا اللقاء فرصة لرؤية نيمار الذي غاب عن المباريات الأولى لناديه الجديد بسبب إصابة عضلية بسيطة". وقالت صحيفة "ESBN" البرازيلية: "نيمار يفوز في أول ظهور له مع الهلال، ورغم عدم هزه الشباك، إلا أن المهاجم خرج من مقاعد البدلاء ليشارك في صناعة 4 أهداف، ويحقق فوز الرياض بنتيجة (6 / 1).

كانت هذه تفاصيل خبر ليلة تاريخية.. ماذا قالت الصحف العالمية عن ظهور نيمار الأول مع الهلال؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.