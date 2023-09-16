انت الان تتابع 9 وربما 10.. المسحل: ندرس زيادة عدد الأجانب في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 سبتمبر 2023, 8:31 صباحاً

تحدّث "ياسر المسحل" رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن استضافة السعودية بطولة كأس العالم للأندية، وعن إمكانية زيادة عدد اللاعبين الأجانب بأندية دوري روشن السعودي للمحترفين. وقال المسحل خلال تصريحات إعلامية لبرنامج "أكشن مع وليد": "ندرس بشكلٍ مفصلٍ زيادة عدد اللاعبين الأجانب الموجودين في دوري روشن للمحترفين، فيوجد حالياً في قائمة كل فريق 8 لاعبين أجانب". وأضاف المسحل: "ندرس زيادة عدد اللاعبين، فالبعض يرى أن هذا العدد أفضل للفرق، والبعض يقول 9 أفضل أو 10، في النهاية كلما درسنا وتعمقنا في الأمر وبحثنا في السنوات الماضية التي لعبنا بـ7 أجانب، سنصل إلى أفضل توليفة للعدد المناسب". وبالحديث عن طرح تذاكر كأس العالم للأندية قال المسحل: "هناك تنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم على موعد طرح تذاكر البطولة، فمازال أمامنا نحو 3 أشهر على انطلاق البطولة، وخلال الأيام المقبلة سيعلن الاتحاد السعودي مع الفيفا موعد طرح التذاكر وأسعارها". وأوضح رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: "رأينا خلال بطولة كأس العالم أن لاعبي المنتخب السعودي الأقل مشاركة في دورياتهم، وقد قدّموا إضافات للبطولة عالية جداً، تحديداً أمام الأرجنتين وبولندا، وهذا بسبب وجود اللاعبين الأجانب الذي أعطى زخماً كبيراً واحتكاكاً عالياً جداً، وأصبح رتم مستوى اللاعب السعودي مرتفعاً بشكلٍ كبير".

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