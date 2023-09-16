انت الان تتابع "فلكية جدة": هلال ربيع الأول يزيّن سماء الوطن العربي.. اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 سبتمبر 2023, 9:02 صباحاً

يُرصد اليوم بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس هلال القمر لشهر ربيع الأول 1445، حيث تكون الفرصة مهيّأةً لرؤيته بالعين المجردة ليزيّن الأفق الغربي في حال كانت السماء صافية. وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، بأن القمر سيبتعد عن وهج ضوء شمس الغروب وسيصبح مرتفعاً في السماء مقارنة بالليلة الماضية، وخلال بضعة ليالٍ سيلاحظ أن الجانب غير المُضاء من سطح القمر مضاءٌ بنورٍ خافتٍ عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر. وأشار أبو زاهرة؛ إلى أن القمر وصل منزلة الاقتران يوم الجمعة 15 سبتمبر 2023 عند الساعة 04:39 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة، منهياً بذلك دورة اقترانية ومبتدئاً دورة جديدة حول الأرض. وأضاف، "يوماً بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر ستزداد إضاءاته ويرتفع عالياً في السماء عند غروب الشمس وسيبقى فترة أطول بعد بداية الليل، وذلك لأن القمر يتحرّك مبتعداً عن موقع غروب الشمس".

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