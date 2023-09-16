انت الان تتابع أغلب المتسللين من هذه الجنسية.. ضبط 15 ألف مخالف في 7 أيام و"الداخلية" تتوعّد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 سبتمبر 2023, 10:28 صباحاً

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة؛ خلال الفترة من 7 / 9 / 2023م حتى 13 / 9 / 2023م، عن ضبط (15812) مخالفًا، منهم (9801) مخالف لنظام الإقامة، و(3804) مخالفين لنظام أمن الحدود، و(2207) مخالفين لنظام العمل. وبلغ إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (827) شخصًا، (61%) منهم يمنيو الجنسية، و(18%) إثيوبيو الجنسية، و(21%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (45) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية. وتمّ ضبط (15) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (44016) وافداً مخالفًا، منهم (36701) رجل، و(7315) امرأة. وتمّت إحالة (37221) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2017) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (9576) مخالفًا. وأكّدت وزارة الداخلية أن كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفّر لهم المأوى أو يقدّم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكلٍ من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به. وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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