انت الان تتابع "بلدية ثادق" تعلن فتحَ باب التقديم على ١٠ وظائف للمراقبين والمراقبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

أعلنت بلديةُ محافظة ثادق عن فتح باب التقديم على ١٠ وظائف "مراقبين" و"مراقبات" لحملة البكالوريوس، بمسمى "مراقب مجتمعي"؛ للعمل على رصد التشوه البصري، عبر برنامج "تمهير".

وبيّنت البلدية أن أهم شروط التقديم على الوظائف: أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعوديَّ الجنسية، وحاصلًا على درجة البكالوريوس، وغيرَ مسجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة، وألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد من برنامج تمهير سابقًا.

ولفتت البلدية إلى أن المكافآت الشهرية والمزايا لحملة البكالوريوس فما فوق ستكون مرتبًا عبارة عن 3,000 ريال شهريًّا، وتغطية تأمين ضد مخاطر العمل، ودورات تدريبية إلكترونية، وشهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بعد إتمام البرنامج التدريبي.

وأوضحت أن التقديم متاح من يوم غد الأحد 1445/03/2هـ الموافق بالميلادي 2023/09/17م، ويستمرّ التقديم لمدة ٣٠ يومًا.

يذكر أن برنامج "تمهير" برنامج تدريب على رأس العمل موجَّه للخريجين والخريجات، ويهدف إلى تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص، ليتمكّنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة؛ لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.