اليوم.. انطلاق ورشة الاستخدام الأمثل للأعلاف المتكاملة في تغذية الماشية بسوق الخمرة بجدة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 سبتمبر 2023, 10:41 صباحاً

انطلقت، اليوم السبت، ورشةُ عمل متخصّصة تحت عنوان الاستخدام الأمثل للأعلاف المتكاملة في تغذية الماشية بسوق المواشي بالخمرة جنوب محافظة جدة، والتي تنظّمها وزارة البيئة والمياه والزراعة، ويقدّمها الاستشاري في تغذية الحيوان بالوزارة الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الغنيم. وتأتي هذه الورشة في إطار الجهود المشتركة التي تقوم بها الوزارة للتوعية بأهمية الأعلاف المتكاملة في تغذية الماشية لرفع الكفاءة الإنتاجية والجدوى الاقتصادية، وتشجيع وتحفيز المربين على استخدامها، ضمن إطار الحملة التوعوية للتعريف بمزايا الأعلاف المتكاملة في خفض تكاليف الإنتاج والمحافظة على الموارد الطبيعية في المدخلات العلفية المستخدمة في التغذية التقليدية من الهدر. وأوضح مدير إدارة الأسواق والمسالخ بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس جمعان بن علي الزهراني؛ أن الوزارة تعمل مع جميع الجهات ذات العلاقة على رفع مستوى الوعي لدى مربّي الماشية لاستخدام الأعلاف المركبة في تغذية مواشيهم، والتعريف بأهمية نظام الأعلاف المتكاملة من الناحية الإنتاجية والاقتصادية؛ حيث تستهدف الورشة مربّي المواشي في المحافظة.

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