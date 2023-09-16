السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 64 طنًا من السلال الغذائية في جمهورية باكستان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 64 طنًا و125 كيلو غراماً من السلال الغذائية للفئات الأشد ضعفًا في منطقة مظفرقر بإقليم البنجاب المتضررة من الفيضانات في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 4.725 فرداً، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية باكستان لعام 2023- 2024م.

يذكر أن المشروع يستهدف توزيع 105.000 سلة غذائية بمراحله الأربعة و تزن السلة الواحدة على 95 كيلو جرامًا تشمل المواد الغذائية الأساسية، فيما يبلغ الوزن الإجمالي لكامل المشروع 1.013 طنًا، يستفيد منها 735.000 ألف فرد من الفئات الأكثراحتياجًا في 37 منطقة في أقاليم السند، وبلوشستان، وخيبربختون خوا ، وجلجت بلتستان، والبنجاب.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية التي تقدمها من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتعزيز الأمن الغذائي في باكستان.