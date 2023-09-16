شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة - تسمم رياض محرز قبل مواجهة التعاون - طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة لمواجهة الفريق الأول الكروي بنادي التعاون ضمن مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتقام المباراة بين ناديي أهلي جدة والتعاون في التاسعة مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

حاله تسمم لنجم اهلي جده

وتعرض الجزائري رياض محرز، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي لحالة تسمم غذائي منذ ساعات قليلة، ونقل إلى أحد المستشفيات؛ على خلفية تناوله وجبة بأحد المطاعم السعودية الشهيرة مساء أمس الجمعة.

وأوضحت الصحف الرياضية السعودية أن رياض محرز نقل للمستشفى بسبب وجود حالة تسمم عقب تناوله وجبة شهيرة بأحد المطاعم المعروفة بالسعودية، وسيغيب عن مباراة أهلي جدة أمام التعاون اليوم بنسبة كبيرة لعدم جاهزيته.

وتقرر احتجاز رياض محرز في أحد المستشفيات السعودية خلال الساعات الأخيرة، ويتم إجراء الفحوصات الطبية عليه حاليًا من أجل إكمال علاجه والاطمئنان على حالته الصحية بعد تعرضه لحالة تسمم.