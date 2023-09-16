شكرا لقرائتكم خبر عن "مركز الملك سلمان للإغاثة" يعلن وصول الطائرة الإغاثية الأولى إلى ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وصول الطائرة الإغاثية الأولى إلى بنغازي، وتوزيع المساعدات على المناطق المتضررة في ليبيا.

وغادرت الطائرة مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم، متجهة إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي، تحمل على متنها 90 طنًا من المساعدات الغذائية والإيوائية لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة، وفقا للآليات المتبعة لدى المركز.

تقييم الاحتياجات

أكد المركز أنه سيواصل تقييم الاحتياج في المناطق المتضررة في ليبيا، كما أكد أن فريقًا مختصًا من المركز سيقوم بالإشراف على عملية تسليم المساعدات بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي.