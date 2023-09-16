شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يغادر سلطنة عمان عقب زيارة خاصة التقى خلالها سلطان عمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غادر صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سلطنة عمان عقب زيارة خاصة، التقى خلالها بالسلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان.

كان السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، استقبل في قصر البركة في العاصمة العُمانية مسقط، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال الزيارة الخاصة التي يقوم بها سموه لسلطنة عمان.