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ولي العهد يغادر سلطنة عمان عقب زيارة خاصة التقى خلالها سلطان عمان

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واس - مسقط 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - غادر صاحب السمو الملكي، الأمير بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سلطنة عمان عقب زيارة خاصة، التقى خلالها بالسلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان.

كان السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، استقبل في قصر البركة في العاصمة العُمانية مسقط، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال الزيارة الخاصة التي يقوم بها سموه لسلطنة عمان.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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