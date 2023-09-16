شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية في قمة "77+الصين": التكامل سبيل التنمية والازدهار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال صاحب السمو، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، إن المملكة لطالما آمنت بأن العمل بنهج تكاملي مشترك السبيل إلى التنمية والازدهار والاستقرار.

وأكد في كلمة المملكة في قمة مجموعة "الـ77+الصين"، في العاصمة الكوبية هافانا، اليوم السبت، أن الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة النظيفة، يسهل التحول العادل والشامل للطاقة النظيفة، إذ تعمل المملكة ضمن إطار الاقتصاد الدائري للكربون الذي يُسهم بتخفيض الانبعاثات.

تقنيات الطاقة النظيفة

تابع: "تعزيز التعاون الدولي يعد عامل تمكين أساسي لتحقيق أهداف المناخ العالمية، خاصةً في مجال الابتكار والبحث والتطوير، لتعزيز تقنيات الطاقة النظيفة وتحقيق طموحات صافي الانبعاثات الصفري".

وأكد وزير الخارجية أن المملكة تشارك دول العالم فيما تواجهه من تحديات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومنها التحديات البيئية، وتعمل في هذا الاتجاه من خلال عدة مبادرات، منها الشرق الأوسط الأخضر.

مؤتمر مكافحة التصحر

أوضح أن المملكة تبذل الجهود كافة ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وتعمل ضمن رؤية 2030 على حماية الأراضي والموارد الطبيعية وتفادي أسباب تدهور الأراضي والتصحر.

وتتطلع المملكة لاستضافة الدول الأعضاء في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بالرياض في العام المقبل.