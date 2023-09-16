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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة النصر والرائد يلا شوت بث مباشر في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة النصر والرائد يلا شوت بث مباشر في الدوري السعودي، يحل نادي النصر ضيفًا ثقيلًا على نادي الرائد في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، في مباراة ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي 2024.

كانت بداية العالمي للموسم الجديد من دوري روشن ضعيفة وغير مرضية للعشاق، حيث خسر مباراتيه الأولتين من الاتفاق والتعاون على التوالي.

لكن، منذ العودة التاريخية للنصر أمام شباب الأهلي في ملحق دوري أبطال آسيا، عرف فارس نجد الطريق الصحيح، وعود جمهوره على الفوز بنتائج كبيرة، حيث سحق الفتح بالخمسة والشباب بالأربعة وفاز على الحزم بخمسة أهدافٍ لهدف في اللقاء الأخير.

وصل العالمي بذلك للمركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 9 نقاط، أما نادي الرائد فيحتل المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاطٍ فقط.

متى موعد مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي 2024؟

موعد مباراة النصر والرائد هو السبت 16 سبتمبر 2023 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند السادسة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، السابعة بتوقيت دولة الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد في الدوري السعودي 2024؟

يمكنك متابعة مباراة النصر والرائد مجانًا إذا كنت داخل السعودية من خلال قناة SSC EXTRA 1 SD.

أما من خارج المملكة أو لمتابعة المباراة بتقنية عالية الجودة، يتعين عليك الاشتراك للوصول إلى قناة SSC EXTRA 1 HD.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد

SSC EXTRA 1 HD

SSC EXTRA 1 SD

تشكيلة النصر المتوقعة ضد الرائد

حارس المرمي: نواف العقيدي.

الدفاع: سلطان الغنام، إيميريك لابورت، محمد عبد الحكيم، كونان.

خط الوسط الميداني: الخيبري، أوتافيو دا سيلفا، بروزوفيتش.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، عبد الرحمن غريب، ساديو ماني.

من معلق مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي 2024؟

ستكون مباراة النصر والرائد بوابة عودة المعلق الشهير فارس عوض للتعليق على مجريات الدوري السعودي مرة أخرى.

كما يتواجد خيار آخر لمتابعة اللقاء بصوته، وهو المعلق راشد الدوسري عبر القناة الصوتية الثانية.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر والرائد في الدوري السعودي 2024؟

من داخل السعودية، يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة النصر والرائد مجانًا من خلال تطبيق "شاهد" ولكن تقنية الصورة ستكون SD.

أما لمتابعة البث بتقنية HD أو كنت خارج السعودية، ستحتاج إلى الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP".

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بعد بداية متعثرة بهزيمتين، انتفض النصر في وجه الجميع وحقق 3 انتصارات كبيرة متتالية، آخرها أمام الحزم بـ5 أهداف لهدف خارج الديار.

الرائد يحتل المركز الـ15، وحتى الآن لا يحظى ببداية جيدة بعد أن جمع 4 نقاط من 5 مباريات فقط، مما يُزيد الضغوطات على لاعبيه عند مواجهة النصر.



والجدير ذكره أن نادي النصر يحاول بشكل كبير مصالحة الجماهير، بعد البداية السيئة التي دخل بها في منافسة بطولة الدوري السعودي، حيث خسر أمام الاتفاق والتعاون في أولى مبارياته، واستفاق النصر بشكل كبير حيث حقق الفوز على نادي الفتح بالخمسة والشباب بالأربعة وفاز على الحزم بخمسة أهدافٍ لهدف في اللقاء الأخير.