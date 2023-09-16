السعودية | “الشؤون الإسلامية” تطلق مبادرة “وحدة الصف واجتماع الكلمة” بمناطق المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تطلق وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمعهد الأئمة والخطباء عبر فروعها بمختلف مناطق المملكة، خلال شهر ربيع الأول ١٤٤٥هـ، مبادرة “وحدة الصف واجتماع الكلمة”، التي تستهدف منسوبي المساجد من الأئمة والمؤذنين والخطباء والمراقبين والمراقبات، وذلك برعاية وتوجيه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وتتناول المبادرة مجموعة من المناشط، التي تؤكد على أهمية وحدة الصف واجتماع الكلمة لغرس قيم الانتماء والمواطنة لدى مختلف شرائح المجتمع ولتذكير الناس بنعمة الأمن والأمان الذي تنعم به هذه البلاد.

وستبدأ المبادرة في الثاني من الشهر بالمنطقة الشرقية، وفي الرابع منه بالقصيم، وفي اليوم السادس عشر بالمدينة المنورة، وفي الثامن عشر بمكة المكرمة، وفي الثالث والعشرين بتبوك، وفي اليوم الخامس والعشرين بالجوف، وفي الثلاثين من الشهر في الحدود الشمالية، وتختتم في اليوم الثاني من شهر ربيع الآخر القادم بمنطقة حائل.

يذكر أنه هذه المرحلة الأولى من المبادرة، حيث تأتي ضمن مجموعة من المبادرات والجهود المتنوعة التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية، وتهدف إلى تعزيز دور الأئمة والخطباء ومنسوبي المساجد في وحدة الوطن ودعوة مرتادي بيوت الله إلى المحافظة على نعمة الأمن والأمان.