السعودية | مع نظرة مستقبلية مستقرة.. “ستاندرد آند بورز” تؤكد تصنيف المملكة الائتماني عند “A/A-1”

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P)، تصنيفها الائتماني للمملكة بالعملة المحلية والأجنبية إلى” A/A-1″ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتقريرها الصادر مؤخراً.

وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني جاء على خلفية استمرار جهود المملكة بالإصلاحات الملحوظة في السنوات الأخيرة، وتحقيقها لتحسينات هيكلية ساهمت بدعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، إضافةً إلى جهود إدارة المالية العامة، والحفاظ على مستوى متوازن للدين العام.