السعودية | وزارة الدفاع تشارك بعروض جوية وبحرية في اليوم الوطني 93

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تشارك وزارة الدفاع بحزمة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة للاحتفاء باليوم الوطني الـ 93، وفي مقدمتها العروض الجوية والبحرية التي ستقام في عدد من مناطق المملكة.

وتنفذ القوات الجوية الملكية السعودية عروضًا جوية بطائرات «تايفون»، و «ف – 15 إس»، و «تورنيدو»، و «ف – 15 سي» في 14 مدينة، هي: الرياض، وجدة، والظهران، والدمام، والجوف، والجبيل، والأحساء، والطائف، والباحة، وتبوك، وأبها، وخميس مشيط، والخبر», كما يقدم فريق الصقور السعودية‬ تشكيلات وعروضًا جوية في سماء عدد من مدن المملكة احتفاءً باليوم الوطني.

وتشارك القوات البحرية الملكية السعودية في فعاليات اليوم الوطني، بمسيرات وعروض بحرية في الأسطولين الشرقي والغربي, ومسيرة لدراجي القوات البحرية بالرياض.

وفي الواجهة البحرية في جدة، تُنفذ القوات البحرية، استعراضًا بالقطع البحرية، واستعراض زوارق مجموعة الأمن البحرية الخاصة، وعرضًا جويًا بالطائرات العامودية، بالإضافة إلى عرض عسكري، ومسيرة بالعربات العسكرية وأخرى للمشاة والدراجين، واستعراض خيّالة، فيما تنظم معرضًا للأسلحة والمعدات.

كما تُنفذ في شاطئ الفناتير في الجبيل، استعراضات بالزوارق البحرية وفصيل المهارات العسكرية، وفرضية لغارة برمائية لتطهير مبنى، وعرضًا جويًا بالطائرات العامودية، وقفزًا حرًا بالعلم السعودي، ومسيرة بالعربات العسكرية وأخرى للدراجين، إضافةً إلى معرض للأسلحة والآليات والمعدات العسكرية، وعروض للألوان الشعبية، وفعاليات خاصة بالأطفال.