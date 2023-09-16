شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الهلال يمنح الدوري السعودي هدية في يناير والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفوز على ضيفه الفريق الأول الكروي بنادي الرياض، بسداسية مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ميتروفيتش يتحدث عن فوز الهلال

أدلى الصربي ألكساندر ميتروفيتش، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بتصريحات مدوية، بعد انتصار فريقه العريض على الرياض، بدوري روشن للمحترفين.

وقال نجم الهلال، في تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت": "وصيت فلاهوفيتش على احتمالية الانتقال إلى المملكة العربية السعودية ولكن سأكون صادق، هو سعيد في يوفنتوس الآن وسعيد بكونه ضمن واحد من أكبر وأقوى فرق أوروبا، علاقتي معه جيدة، بدأ الموسم بشكل جيد، يستطيع أن يسجل 25 هدف كل موسم في الدوري".

وواصل: "فلاهوفيتش مهاجم مثل بقية المهاجمين يحتاج أن يلعب عدد مباريات كبير باستمرار ويحتاج أن يحصل على دعم زملائه في الملعب بالتمريرات والعرضيات".

ويحتل الهلال صدارة ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيد 16 نقطة.