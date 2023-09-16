شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ساخر من كولر عقب خسارة السوبر الأفريقي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، علي التعليق عن هزيمة فريقه المفاجئة أمام إتحاد العاصمة في نهائي السوبر الأفريقي بهدف نظيف.

حيث أكد كولر أنه حزين للغاية من أجل خسارة هذا اللقب، ولكن في النهاية شدد علي أن كرة القدم منحته هو واللاعبين درسا قويا، وهي عدم الإستهانة بالمنافسين أو الشعور بسهولة المباراة.

وانتقد كولر الأداء التحكيمي في مواجهة السوبر، حيث شدد علي أن الفريق كان يستحق الحصول علي ركلة جزاء في شوط اللقاء الأول تغافل عنها حكم المواجهة بشكل غير مبرر.

في الوقت الذي اشتكي المدرب السويسري من عادة تضييع الوقت المستمر في الكرة الأفريقية، الأمر الذي يقلل من رتم المباراة بشكل سلبي يؤثر علي فريقه.

موعد مباراة الأهلي القادمة

هذا ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره المصري يوم الثلاثاء القادم، في الجولة الأولي من إفتتاح الدوري المصري، علي أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة.