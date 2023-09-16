شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط مروع من الزمالك أمام أرتا سولار بالكونفدرالية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت مواجهة الزمالك أمام ارتا سولار التنزاني في الدوري التمهيدي من بطولة كأس الكونفدرالية بهزيمة الفريق الأبيض بشكل مفاجئ بهدفين نظيفين.

حيث ينتظر الزمالك مهمة صعبة في القاهرة بمواجهة العودة بعد أسبوع واحد فقط، والتي سيتطلب علي الفريق الأبيض حينها الفوز بثلاثية نظيفة لتجنب سيناريو الخروج المبكر والتأهل للدور القادم.

وعلي الرغم من أن الزمالك كان الطرف الأخطر في المباراة خاصة في شوط اللقاء الأول، إلا أن الأمور اختلفت تماما في شوط اللقاء الثاني، إلى أن تمكن أرتا سولار في خطف هدفين وتسيير المباراة علي طريقته.

الأرقام والخبرات تصب في صالح الزمالك في مواجهة العودة ولكن الأمور قد تبدو حسابيا أنها معقدة بالفعل علي الفارس الأبيض.. فهل ينجح الفريق بالفعل في العودة ؟!.

موعد مباراة الإياب مع أرتا سولار

هذا ومن المقرر أن يلاقي الزمالك نظيره أرتا سولار يوم الجمعة القادمة، في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.