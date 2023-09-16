شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب اتحاد العاصمة يكشف سر التفوق علي الأهلي بالسوبر الأفريقي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة المدير الفني لنادي اتحاد العاصمة الجزائري علي التعليق عن فوز فريقه المثير علي الأهلي بهدف نظيف في نهائي السوبر الأفريقي.

حيث قال:" قلت في وقت سابق قبل المباراة، إذا ما كان الأهلي ليس في يومه المفضل فسيكون من الممكن أن تكون لنا حظوظ جيدة، ولكن إذا ظهر في مستواه الحقيقي لن نتمكن من إيقافه ".

وتابع:" بالطبع كنا نثق في قدرتنا علي تحقيق الفوز، تمكنا من تسيير المباراة كما نريد، في الوقت الذي ساعدنا كثيرا توقيت هدف اتحاد العاصمة الوحيد قبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة.

واختتم:" من الرائع لنا كفريق أن نفوز ببطولتين قارتين في أقل من 3 شهور فقط، أعتقد أن ذلك أمرا مذهلا للفريق نستحق عليه بعض التحية ".

إنجاز جديد لفريق إتحاد العاصمة

هذا وتعد بطولة السوبر الأفريقي هي الأولي في تاريخ اتحاد العاصمة، ليعادل بذلك رقم نظيره الجزائري وفاق سطيف، والذي تمكن من تحقيق اللقب مرة واحدة، جاءت علي حساب الأهلي أيضا.